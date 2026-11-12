Новогодние каникулы 2027: когда отдыхаем и выходим на работу

Россиян,включая и жителей Рязани, ждут продолжительные новогодние каникулы. В конце декабря 2026 года начнется одиннадцатидневный период отдыха, который позволит не только отметить Новый год, но и спланировать небольшое путешествие. Правда, в календаре есть нюансы: не все дни отдыха относятся к официальным праздникам, а некоторые выходные правительство перенесло на другие даты.

Разбираемся, когда можно будет отложить рабочие дела, какого числа выходить на работу и какие еще длинные выходные появятся в 2027 году.

Когда начнутся новогодние каникулы в 2027 году

При пятидневной рабочей неделе новогодний отдых продлится с четверга, 31 декабря 2026 года, по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд.

Последним рабочим днем перед каникулами станет среда, 30 декабря. На работу после праздников предстоит вернуться в понедельник, 11 января.

Календарь выглядит следующим образом:

30 декабря 2026 года, среда, — последний рабочий день;

31 декабря, четверг, — выходной;

1–8 января 2027 года — официальные нерабочие праздничные дни;

9 и 10 января, суббота и воскресенье, — обычные выходные;

11 января, понедельник, — первый рабочий день.

Одиннадцать дней без работы дают возможность устроить полноценный зимний отпуск. Можно провести каникулы дома, отправиться в путешествие по России или запланировать поездку за границу.

Какие дни считаются официальными праздниками

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в России считаются даты с 1 по 8 января.

В этот период входят новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, а 7 января отмечают Рождество Христово.

При этом 31 декабря не относится к официальным праздничным дням. В 2026 году россияне получат дополнительный выходной благодаря переносу: воскресенье, 4 января, сделают выходным 31 декабря.

Даты 9 и 10 января тоже не имеют статуса государственных праздников. Это обычные суббота и воскресенье, которые завершают продолжительные каникулы.

Какие выходные перенесли в 2027 году

Правительство утвердило график переносов выходных дней постановлением от 17 сентября 2026 года № 1187. Документ предусматривает три изменения:

субботу, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября;

воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря;

субботу, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Благодаря первому переносу ноябрьские выходные продлятся четыре дня — с 4 по 7 ноября. Россияне смогут отдохнуть в честь Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

В феврале появятся трехдневные выходные. С 21 по 23 февраля можно будет отдыхать без перерыва. При этом суббота, 20 февраля, станет рабочей.

Сколько рабочих дней будет в январе 2027 года

При пятидневной рабочей неделе в январе предусмотрено 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных дней.

Первая рабочая неделя начнется 11 января и завершится в пятницу, 15 января. После продолжительных каникул россиянам предстоит отработать пять дней.

При шестидневной рабочей неделе ситуация будет другой: первым рабочим днем станет суббота, 9 января. Сотрудники со сменным графиком будут выходить на работу согласно установленному расписанию.

При этом праздничный статус дат с 1 по 8 января сохраняется для всех режимов работы. Если сотрудника привлекают к работе в эти дни, труд оплачивается по специальным правилам Трудового кодекса.

Полный график переносов закреплен постановлением правительства № 1187 от 17 сентября 2026 года. Ознакомиться с документом можно на сайте правовой информации.

Когда еще россияне будут отдыхать в 2027 году

Новогодние каникулы — не единственный продолжительный период отдыха в следующем году. Производственный календарь предусматривает несколько дополнительных выходных:

21–23 февраля — День защитника Отечества;

6–8 марта — Международный женский день;

1–3 мая — Праздник Весны и Труда;

8–10 мая — День Победы;

12–14 июня — День России;

4–7 ноября — День народного единства;

31 декабря — выходной день.

Таким образом, в 2027 году россиян ждут несколько трехдневных выходных и одни четырехдневные ноябрьские каникулы.

Главная дата для тех, кто уже планирует зимний отдых, — 11 января. Именно в этот понедельник большинству работников с пятидневной неделей предстоит вернуться к привычному графику.

По материалам «Банки.ру».