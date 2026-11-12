Рязанцам рассказали об изменчивой погоде в конце недели и похолодании в понедельник

В четверг, 12 ноября, в Рязани начал падать снег. Правда, он быстро тает. Такая тенденция сохранится и дальше.

Руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Торбатов рассказал телекомпании «Город», что накопления снежного покрова на земле не будет — всё, что выпадет, растает из-за дождя и плюсовых температур.

В ближайшее время специалисты ожидают небольшой перерыв в выпадении осадков, который будет сопровождаться усилением ветра.

К Рязани в ночь на субботу подойдёт фронтальная зона очередного подвижного циклона. Она сначала принесёт небольшое потепление, затем похолодание. С понедельника ожидается уже до +1 градуса днём и -3 ночью.