Дождь в Рязани. Фото 7инфо
Погода

Рязанцам рассказали об изменчивой погоде в конце недели и похолодании в понедельник

Автор Алексей Самохин

В четверг, 12 ноября, в Рязани начал падать снег. Правда, он быстро тает. Такая тенденция сохранится и дальше. 

Руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Торбатов рассказал телекомпании «Город», что накопления снежного покрова на земле не будет — всё, что выпадет, растает из-за дождя и плюсовых температур. 

В ближайшее время специалисты ожидают небольшой перерыв в выпадении осадков, который будет сопровождаться усилением ветра. 

К Рязани в ночь на субботу подойдёт фронтальная зона очередного подвижного циклона. Она сначала принесёт небольшое потепление, затем похолодание. С понедельника ожидается уже до +1 градуса днём и -3 ночью.

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