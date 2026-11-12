Натурализованная россиянка устроила «резиновую» квартиру для мигрантов в Рязани

В Рязани полицейские выявили «резиновую» квартиру на шесть мигрантов из Закавказья и Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Московскому району города Рязани выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан 38-летней уроженкой страны Закавказья – натурализованной гражданкой Российской Федерации.

Полицейские выяснили, что неработающая женщина использовала свою квартиру в доме на улице Интернациональной, где она проживает с семьей, для временной регистрации мигрантов. К женщине через знакомых обращались иностранцы, чтобы она за денежное вознаграждение выступала принимающей стороной и подавала в МФЦ на регистрацию необходимые документы.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница помогла незаконно легализоваться 6 лицам – 5 гражданам страны Закавказья и 1 мигранту из Центральной Азии в возрасте от 30 до 50 лет. Фактически иностранные граждане по указанному адресу не проживали и не планировали.

В отношении женщины дознавателем ОМВД России по Московскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.