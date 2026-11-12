На Бали неизвестный нападает на россиянок, число жертв приближается к 40

На индонезийском острове Бали неизвестный мужчина нападает на девушек из России. Он знакомится с ними, предлагает подвезти до дома, а затем избивает, отбирает телефоны и пытается силой усадить на мотоцикл.

По информации MASH, в полицию поступило уже более 20 заявлений. При этом общее число пострадавших может достигать 40 человек.

Как утверждают девушки, мужчина действует по одной и той же схеме. Он выбирает россиянок в популярных среди русскоязычных туристов районах, заводит знакомство и предлагает довезти их до дома на байке. Поездка заканчивается нападением. Мужчина начинает избивать девушек, вырывает у них мобильные телефоны и пытается силой посадить на мотоцикл, чтобы увезти в неизвестном направлении.

По данным MASH, предполагаемый нападающий появляется в том числе возле клуба Jetlag. Именно там и в других популярных у россиян местах девушки могут столкнуться с ним.

Девушки, заявившие о нападениях, создают общие чаты, обмениваются информацией и обращаются в полицию.

Российские мужчины, находящиеся на острове, даже пытались самостоятельно найти предполагаемого преступника. Но установить его местонахождение пока не удалось.