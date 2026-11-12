В Рязани Chevrolet сбил женщину с шестилетней девочкой на пешеходном переходе

Утреннее ДТП в Рязани закончилось госпитализацией двух пешеходов. Под колёса автомобиля попали 33-летняя женщина и шестилетняя девочка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Инцидент произошел 12 ноября около 06:55 возле дома № 49 по Михайловскому шоссе. По предварительной информации, 33-летняя жительница Рязани за рулём Chevrolet сбила двух пешеходов.

Пострадавшие получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.