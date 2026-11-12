Театр драмы в Рязани работает над спектаклем о Владимире Молодцове

История Владимира Молодцова — уроженца Сасова, советского разведчика и Героя Советского Союза — станет основой новой постановки Рязанского театра драмы. Репетиции спектакля «Мы на своей земле» уже начались. Премьеру планируют показать в декабре 2026 года. Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры.

Владимир Молодцов — имя, которое многие рязанцы встречают на городской карте. Улица Молодцова напоминает о человеке, чья судьба стала частью истории Великой Отечественной войны. Теперь у жителей региона появится возможность узнать эту историю через театральное искусство.

Спектакль посвящён нашему земляку, родившемуся в 1911 году в Сасове в семье железнодорожника. Во время Великой Отечественной войны он действовал под именем Павла Бадаева и руководил разведывательно-партизанским отрядом в Одессе. Подпольщики использовали в качестве базы знаменитые одесские катакомбы.

В 1942 году Владимир Молодцов погиб. Спустя два года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Над постановкой работает режиссёр Николай Елесин. Художником-постановщиком выступил Борис Голодницкий, музыку пишет Роман Бажилин. За пластику отвечает Александр Пучков, видеоряд создаёт Пётр Шпанченко. Помощник режиссёра — Ирина Гридина.

В спектакле заняты Сергей Невидин, почётный работник культуры и искусства Рязанской области, Вячеслав Мельник, Борислав Носатов, Марианна Гордеева, Анастасия Солохина, Владислав Пантелеев, Алексей Мельников, Александр Леушкин и Анастасия Дягилева.

Сейчас постановочная команда ищет точные интонации для персонажей, работает над музыкальным сопровождением, пластикой и сценическим пространством. Задача артистов — не просто воспроизвести известные события, а передать зрителям человеческую историю, стоящую за ними.