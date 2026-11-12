SHOT: Экс-солист «Агаты Кристи» откладывает лечение опасной болезни

Состояние бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова ухудшилось после гастролей по Европе. У 56-летнего музыканта обострилась язва желудка. Из-за сильного недомогания ему приходится пользоваться инвалидной коляской, сообщает SHOT.

По информации канала, Самойлов пока откладывает лечение и рассчитывает, что болезнь отступит самостоятельно. Однако длительные пешие переходы даются артисту с большим трудом. Для посадки в самолёт организаторам гастролей приходится арендовать ему инвалидную коляску.

Главный риск при обострении язвы связан с развитием тяжёлых осложнений. Среди них — перфорация стенки желудка и последующий перитонит. В таких случаях пациенту может потребоваться экстренная операция. Без своевременной медицинской помощи подобные состояния представляют угрозу для жизни.

Проблемы со здоровьем, по данным SHOT, уже повлияли на гастрольный график Самойлова. Ранее его увезли в больницу прямо с концерта в Берлине.

Ситуацию осложняет ещё одно хроническое заболевание музыканта — подагра. Она может вызывать повреждение суставов и ограничивать их подвижность. Кроме того, некоторые обезболивающие препараты, которые применяют при приступах подагры, способны повышать риск желудочно-кишечных кровотечений у людей с язвенной болезнью.

Трудности у команды Самойлова возникали и во время перелётов. Ранее в аэропорту Аликанте музыканта не допустили на рейс: сотрудница приняла его за человека в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорога до Лиссабона заняла у коллектива больше десяти часов — туда пришлось добираться на минивэне.