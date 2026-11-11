Военкор Котенок связал массовую атаку ВСУ на Омск с саммитом ОДКБ

ВСУ неслучайно попытались атаковать Омскую область в день начала саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предположил военкор Юрий Котенок в «Максе».

На встречу в Москве приехали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они планируют обсудить перспективы региональной и международной безопасности.

«Выглядит знаковым, на что, возможно, и рассчитывал противник (у планировщика большие символисты) — в день начала саммита ОДКБ дотянулись до Сибири», — написал Котенок.

В среду губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области объявили режим беспилотной опасности. Позднее он добавил, что на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Важно отметить, что беспилотная опасность действовала в регионе на протяжении нескольких часов.