Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели многодетной матери при липосакции в Рязани

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подключилась к расследованию трагической гибели 41-летней жительницы Рязани. Женщина скончалась во время процедуры липосакции в арендованном кабинете одного из торговых центров на Московском шоссе. Об этом РИА «Новости» сообщила советник руководителя ведомства Ольга Малева.

По имеющимся данным, женщина обратилась к 28-летнему специалисту для проведения липоредукции живота стоимостью около 50 тысяч рублей. Процедура обернулась катастрофой: после введения анестезии у пациентки развилась тяжелейшая аллергическая реакция — анафилактический шок. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти ее не удалось, и она скончалась прямо в кабинете.

Выяснилось, что исполнительница процедуры не имела ни высшего медицинского образования, ни лицензии на осуществление пластической хирургии.

По данным канала Mash, погибшая была матерью троих детей и сама работала массажисткой. У нее остались несовершеннолетний сын и две дочери в возрасте от 12 до 14 лет.

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней подозреваемой. Ее действия квалифицированы по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки дела.