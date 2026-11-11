У погибшей после липосакции рязанки осталось трое детей

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей в Рязани в кабинете псевдохирурга. Погибшей оказалась мать троих детей, работавшая массажисткой. У неё остались сын и две дочери в возрасте от 12 до 14 лет.

По информации канала Mash, 41-летняя рязанка пришла в арендованный кабинет одного из торговых центров на Московском шоссе на процедуру липоредукции живота стоимостью около 50 тысяч рублей. Врач, не имевшая ни высшего медицинского образования, ни лицензии на осуществление пластической хирургии, планировала провести откачку жира.

Однако процедура не была завершена. После введения анестезии у пациентки развилась тяжёлая аллергическая реакция — анафилактический шок. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти женщину не удалось. Она скончалась прямо в кабинете.

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней подозреваемой. Её действия квалифицированы по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

На месте происшествия уже проведён осмотр, допрошены подозреваемая и свидетели. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.