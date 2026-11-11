В Рязанской области высадили более 31 тысячи деревьев и кустарников

В Рязанской области подвели итоги акции «Октябрь – месяц озеленения». Масштабная инициатива, которая в этом году проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», охватила областной центр и все муниципальные округа: молодые сеянцы высажены на 500 общественных территориях. Участие в мероприятиях приняли представители органов власти, сотрудники предприятий и организаций, активисты общественных объединений, слушатели программы «Герои62», ветераны боевых действий, школьники, студенты, волонтеры и просто неравнодушные жители региона – всего свыше 7,5 человек.

Традиционно свой вклад в озеленение региона вносят депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, а также члены молодежного парламента. Так, в октябре текущего года представители законодательного собрания высадили саженцы липы, сирени, гортензии, жасмина и спиреи в сквере «Городские ряды». Кроме того, парламентарий Юлия Феоктистова вместе с женами погибших рязанцев – участников СВО посадила туи и гортензии вдоль Аллеи Героев на Богородском кладбище областного центра.

Спикер облдумы Аркадий Фомин принял участие в посадке рябин на территории Кремлевского сквера в Рязани. Сделать областной центр более зеленым председателю облдумы помогли его племянники. Глава законодательного собрания также присоединился к акции по озеленению, которая прошла в Шилове. Молодые деревца были высажены на недавно благоустроенном участке, который соединяет Нерский парк и набережную реки Оки.

«Инициатива губернатора Павла Малкова, стартовавшая два года назад, набирает обороты. С удовольствием принял участие в озеленении. Спасибо главе региона за такое важное и нужное начинание, а всем участникам – за неравнодушие и вклад в общее дело! Важно теперь позаботиться о молодых деревьях, чтобы они прижились и радовали нас долгие годы», – отметил, комментируя итоги октябрьской акции, Аркадий Фомин.

За истекший месяц новые зеленые территории появились во всех муниципальных округах. Создать природные насаждения помогли представители депутатского корпуса. Так, председатель Комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Владислав Фролов высадил туи у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Новоселки Рязанского округа. Хвойные растения семейства кипарисовые теперь украшают и улицы в городе Рыбное, где участие в озеленении принял глава Комитета облдумы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Николай Пласкунов. Парламентарий Дмитрий Князев помог преобразить город Спасск-Рязанский, депутат Владимир Материкин – рабочий поселок Сараи.