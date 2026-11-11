В Рязанской области из-за печных пожаров пострадали 4 человека, ущерб составил 43 млн рублей

С начала 2026 года в Рязанской области зарегистрировано 59 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Об этом сообщает МЧС России по области.

Огонь уничтожил или серьезно повредил 51 строение, а четыре человека получили травмы. Общий материальный ущерб превысил 43 миллиона рублей.

Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области подчеркивают: подавляющее большинство этих трагедий можно было предотвратить. Часто причиной возгорания становится банальная халатность, изношенное оборудование или незнание элементарных норм безопасности, особенно в частном секторе и сельской местности.

Чтобы не пополнить печальную статистику, спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона проверить свои отопительные приборы и строго соблюдать следующие правила: