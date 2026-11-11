В Рязанской области из-за печных пожаров пострадали 4 человека, ущерб составил 43 млн рублей

С начала 2026 года в Рязанской области зарегистрировано 59 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Об этом сообщает МЧС России по области.
Огонь уничтожил или серьезно повредил 51 строение, а четыре человека получили травмы. Общий материальный ущерб превысил 43 миллиона рублей.
Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области подчеркивают: подавляющее большинство этих трагедий можно было предотвратить. Часто причиной возгорания становится банальная халатность, изношенное оборудование или незнание элементарных норм безопасности, особенно в частном секторе и сельской местности.
Чтобы не пополнить печальную статистику, спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона проверить свои отопительные приборы и строго соблюдать следующие правила:
- Никакого легковоспламеняющегося розжига: категорически запрещено использовать для растопки горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.).
- Регулярная ревизия: печь и дымоход должны быть своевременно прочищены и отремонтированы, а любые трещины в кладке – надежно заделаны.
- Защита пола: на деревянном полу перед топкой обязательно должен быть прибит металлический предтопочный лист для защиты от выпадающих углей и искр.
- Противопожарная разделка: в местах, где конструкции здания (стены, перекрытия) примыкают к дымоходным трубам, необходимо предусмотреть специальную противопожарную разделку.
- Контроль температуры: чтобы не допустить опасного перекала печи, рекомендуется топить ее не более 2–3 раз в день и не дольше чем по полтора часа за один раз.
- Правило «двух часов»: топка печи должна быть полностью прекращена минимум за два часа до отхода ко сну.
- Мгновенная реакция: при малейшем признаке пожара (запах гари, дым) не пытайтесь справиться с огнем самостоятельно, если он выходит из-под контроля. Немедленно покиньте помещение и звоните по номерам 101 или 112.