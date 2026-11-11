Ветеранам СВО зачтут военную службу в стаж для муниципальной службы

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, направленный на содействие трудоустройству участников специальной военной операции на муниципальной службе. Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 38 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации».

Законопроект был внесён депутатами фракции «Единая Россия». Одним из авторов инициативы выступила депутат Лиана Пепеляева.

Документ предусматривает комплекс мер по интеграции ветеранов СВО в систему местного самоуправления. В частности, предлагается:

— засчитывать в стаж муниципальной службы время прохождения военной службы по контракту;

— включать в стаж службы в органах местного самоуправления периоды службы в органах внутренних дел.

Согласно законопроекту, изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Комментируя инициативу, соавтор законопроекта Лиана Пепеляева отметила, что участники специальной военной операции нуждаются в особой поддержке.