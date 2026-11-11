Ветеранам СВО зачтут военную службу в стаж для муниципальной службы

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, направленный на содействие трудоустройству участников специальной военной операции на муниципальной службе. Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 38 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации».
Законопроект был внесён депутатами фракции «Единая Россия». Одним из авторов инициативы выступила депутат Лиана Пепеляева.
Документ предусматривает комплекс мер по интеграции ветеранов СВО в систему местного самоуправления. В частности, предлагается:
— засчитывать в стаж муниципальной службы время прохождения военной службы по контракту;
— включать в стаж службы в органах местного самоуправления периоды службы в органах внутренних дел.
Согласно законопроекту, изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.
Комментируя инициативу, соавтор законопроекта Лиана Пепеляева отметила, что участники специальной военной операции нуждаются в особой поддержке.
«Участники специальной военной операции нуждаются в особой поддержке. В ходе моих встреч с ветеранами поднимались вопросы обеспечения дополнительных гарантий трудовых прав.
Проект закона, соавтором которого я являюсь, предусматривает включения в стаж муниципальной службы время нахождения на военной службе по контракту», — подчеркнула депутат.