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Власть и политика

Ветеранам СВО зачтут военную службу в стаж для муниципальной службы

Автор Олеся Чугунова

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, направленный на содействие трудоустройству участников специальной военной операции на муниципальной службе. Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 38 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации».

Законопроект был внесён депутатами фракции «Единая Россия». Одним из авторов инициативы выступила депутат Лиана Пепеляева.

Документ предусматривает комплекс мер по интеграции ветеранов СВО в систему местного самоуправления. В частности, предлагается:

— засчитывать в стаж муниципальной службы время прохождения военной службы по контракту;
— включать в стаж службы в органах местного самоуправления периоды службы в органах внутренних дел.

Согласно законопроекту, изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Комментируя инициативу, соавтор законопроекта Лиана Пепеляева отметила, что участники специальной военной операции нуждаются в особой поддержке.

«Участники специальной военной операции нуждаются в особой поддержке. В ходе моих встреч с ветеранами поднимались вопросы обеспечения дополнительных гарантий трудовых прав.
Проект закона, соавтором которого я являюсь, предусматривает включения в стаж муниципальной службы время нахождения на военной службе по контракту», — подчеркнула депутат.

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