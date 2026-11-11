Водоканал Рязани устраняет крупный порыв трубы на улице Островского

Сегодня, 11 ноября, специалисты МП «Водоканал города Рязани» проводят масштабные аварийно-восстановительные работы на улице Островского. Ремонт ведется в районе дома № 51, напротив родильного дома, где был зафиксирован порыв магистральной водопроводной трубы.

Диаметр поврежденной трубы составляет 600 миллиметров. Для оперативного устранения аварии на место направлены профильные бригады и тяжелая специализированная техника.

Как отметили в пресс-службе предприятия, работы сопряжены с рядом объективных сложностей. Участок характеризуется сыпучим песком, что повышает риск осыпания стенок траншеи и требует от рабочих повышенной осторожности и соблюдения мер безопасности. Повреждение расположено непосредственно на проезжей части одной из загруженных магистралей города, что ограничивает маневр для строительной техники.

Чтобы обеспечить безопасность как работников, так и участников дорожного движения, место аварии полностью огорожено. Установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о сужении проезжей части, и организован безопасный объезд рабочей зоны.

Специалисты Водоканала продолжают работы в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить повреждение и восстановить нормальную подачу воды потребителям.