Серьезного продвижения в переговорах России и Украины до конца 2026 года ожидать не приходится. Пока стороны сосредоточены главным образом на гуманитарных вопросах, а перспективы политического урегулирования остаются неопределенными. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По оценке эксперта, главным результатом нынешнего взаимодействия остаются обмены военнопленными и эвакуация мирных жителей из районов боевых действий. До обсуждения полноценного мирного соглашения сторонам еще далеко.

«Я думаю, что до конца 2026-го мы не сможем говорить о серьезных продвижениях в переговорах с Украиной. Работают только линии гуманитарной поддержки: обмен пленных, вывоз мирных жителей из зоны боевых действий», — заявил Самонкин.

Отдельную неопределенность, по мнению эксперта, создает позиция европейских стран. Самонкин считает, что Европа пока не демонстрирует ясных намерений относительно урегулирования конфликта, хотя продолжает оказывать помощь Киеву.

При этом он обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа. По оценке Самонкина, американский лидер видит нежелание украинской стороны принять военное поражение и все чаще демонстрирует симпатии к России.

Несмотря на отсутствие серьезного прогресса, эксперт назвал сам факт трехсторонних переговоров позитивным сигналом. Он считает, что участие Киева в таком формате свидетельствует о готовности украинской стороны хотя бы частично прислушиваться к предложениям и продолжать диалог с Москвой.