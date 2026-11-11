Инспекция труда объяснила, кто в Рязанской области может уйти в отпуск вне очереди

В преддверии окончания 2026 года Государственная инспекция труда в Рязанской области напоминает работодателям, что не позднее, чем за две недели до наступления календарного года должен быть утвержден график отпусков.
В график отпусков необходимо включать всех работников, которые состоят с организацией в трудовых отношениях на день его утверждения. Это касается и тех работников, с кем в течение рабочего года будут расторгнуты трудовые договоры. Кроме того, включить в график следует и дистанционных работников, а также совместителей. Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в графике указываются дополнительные отпуска и отпуска, которые не были использованы работниками в течение текущего года и были перенесены на следующий год.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
«Есть категории сотрудников, которые по закону могут выбрать удобное для них время отпуска, и их мнение обязательно учитывается при составлении графика, например: работники в возрасте до восемнадцати лет, родители трех и более детей до 18 лет (если младшему еще нет 14 лет), один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей) ребенка с инвалидностью до 18 лет, почетные доноры России, граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, работники, которые были призваны по мобилизации, а также сотрудники, которых отзывали из отпуска», — отметила руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Александровна Мирохина.