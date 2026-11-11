Гаражка издательства МИФ пройдёт в Рязани с 13 по 15 ноября

С 13 по 15 ноября в Рязани пройдет книжная Гаражка издательства МИФ. Читателей приглашают в Дом молодёжи Рязанской области на Соборной площади, 14. Ярмарка будет работать все три дня с 11:00 до 20:00. Об этом «7 инфо» сообщили организаторы.

Посетители смогут познакомиться с новинками издательства, найти популярные книги и выбрать подарки для близких. В ассортимент войдут художественная литература, книги по психологии, культуре и бизнесу, комиксы, детские издания и подарочные коллекции.

Среди новинок — роман «Книжная деревушка в Шотландии. Осень чудес», сборники мистических рассказов белорусских авторов «Магия тыквенных огней» и «Хтонь за околицей». Читателям представят специальное издание «Загадочной истории Аллана Уэйна» Риты Хоффман и новую версию «Алисы в Стране чудес» с иллюстрациями Изабель Симлер.

На Гаражке появятся и новые книги из серий «Вечные истории» и «Мифы от и до».

15 ноября в 14:00 журналист и писатель Наталья Серегина выступит с лекцией «Сказы и легенды загадочной Мещеры: тайны духов, богатырши и лягушачье царство».

Наталья Серегина — соавтор блога «История. Интересно!» и автор книг «Интимная Русь», «Средневековье на Руси», «Страшно интересная Россия» и «Колдуньи на Руси». Она занимается и детской литературой, среди ее работ — «Мещерские сказы для детей», «Как жили на Руси», «Как Русь стала Русь», «Еда и трапеза на Руси», «Наука, школы и врачи на Руси».

Возрастное ограничение: 16+.