Павел Малков объявил о старте отбора на третий поток программы «Время героев»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале приёма заявок на третий поток программы «Время героев», созданной по поручению Президента России Владимира Путина.

«Стартовал отбор на третий поток программы «Время героев». Она готовит участников и ветеранов СВО к работе на руководящих должностях в органах власти. Среди выпускников программы уже есть полномочные представители Президента, главы регионов и депутаты», – подчеркнул Губернатор Павел Малков.

Как уточнил глава региона, наличие высшего образования для участия в новом потоке не требуется. Подать заявку могут граждане РФ со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием, проявившие мужество и героизм в ходе боевых действий на СВО.

Обучение продлится три года и будет включать очные занятия, дистанционные модули и выездные мероприятия. Для участия в отборе необходимо заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Заявки принимают на сайте времягероев.рф до 12:00 по московскому времени 25 января 2027 года.