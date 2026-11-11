«Невский» возвращается с девятым сезоном: Фомин столкнётся с загадочным Архитектором

Телеканал НТВ объявил о продолжении работы над девятым сезоном детективного сериала «Невский» (16+). Съёмки новых серий проходят в Санкт-Петербурге. Главные роли вновь исполняют Дмитрий Паламарчук и Антон Васильев.

В центре сюжета окажется противостояние Алексея Фомина и таинственного наёмного убийцы по прозвищу Архитектор. Киллер объявит герою войну и после неудачного покушения оставит на месте преступления свою фирменную метку — букву «А».

Фомин чудом выживет, но поймёт, что следующая попытка убийства может оказаться успешной. Ему предстоит выяснить, кто скрывается под маской Архитектора, зачем тот охотится именно на него и какую цель преследует.

Положение главного героя осложняет ещё один противник — влиятельный криминальный авторитет по прозвищу Физик. Оказавшись между двумя опасными врагами, Фомин сможет рассчитывать только на своего друга Павла Семёнова.

Дмитрий Паламарчук рассказал, что за годы работы над сериалом его персонаж стал для него близким человеком. Актёр хорошо знает характер Фомина, но признался, что возвращение к роли каждый раз приносит новые творческие задачи.

«Ты возвращаешься к персонажу, которого, казалось бы, знаешь вдоль и поперёк, а он снова оказывается в ситуации, где тебе приходится искать что-то новое. Поэтому это встреча и со старым знакомым, и с человеком, который способен удивить», — поделился Паламарчук.

Тем временем Павел Семёнов продолжит службу в полиции Центрального района Санкт-Петербурга. Его привычная жизнь изменится после предложения влиятельного бизнесмена Аркадия Егорова, которого сыграет Андрей Пашнин. Семёнову придётся принять непростое решение, последствия которого пока остаются неизвестными.

Режиссёр-постановщик девятого сезона Денис Нейманд пообещал зрителям серьёзные перемены в истории. По его словам, новые серии получат другую атмосферу и неожиданные сюжетные повороты.

Нейманд подчеркнул, что в центре внимания останутся Семёнов и его команда, а важнейшей сюжетной линией станет противостояние с Архитектором. Режиссёр не исключил, что привычное распределение сил в сериале кардинально изменится.

«Мы продолжаем большую историю, но внутри неё произойдёт серьёзный перелом, поэтому по ощущениям это будет ближе к новой главе», — объяснил постановщик.

Фото: НТВ