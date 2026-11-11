В Рязанском округе работника УК будут судить после обрушения козырька подъезда

В Рязанском округе в суд направили уголовное дело против сотрудника управляющей компании ООО «Рязанский городской оператор». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, поводом для расследования стало обрушение козырька над входом в подъезд многоквартирного дома на улице Советской в селе Варские. Происшествие случилось 1 марта 2026 года.

Прокурорская проверка установила, что управляющая организация ненадлежащим образом очищала дом от снега. Работы не обеспечили и на козырьке над входом в подъезд. В результате скопившиеся снежные массы привели к обрушению конструкции.

Происшествие создало реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры. Расследованием занимался Рязанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области.

Прокурор района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение. Дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

Работнику управляющей организации вменяют часть 1 статьи 238 УК РФ. Она предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.