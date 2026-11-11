Ежедневно 15 вызовов скорой помощи в Рязанской области связаны с сахарным диабетом

Каждый день диспетчеры Рязанской областной станции скорой помощи принимают около 15 вызовов, связанных с сахарным диабетом. Это 5–7% всех обращений. Цифры назвала Наталия Шлычкова, заместитель главного врача по медицинской части.

14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с диабетом, и сегодня разберём ситуацию, где счёт идёт на минуты: резкое падение сахара в крови, гипогликемию.

Глюкоза служит топливом для клеток. Она приходит с едой, а инсулин помогает ей попасть внутрь клеток. Когда топлива не хватает, страдают все органы, но сильнее всех мозг: он почти полностью зависит от непрерывной подачи глюкозы и ждать не умеет.

Сначала организм включает сигнализацию и выбрасывает адреналин и другие гормоны стресса. Отсюда резкий голод, слабость, дрожь в руках и ногах, холодный пот, сердцебиение, тревога и страх.

Если сахар продолжает падать, добавляются головокружение, нарушение координации и невнятная речь, человек теряется в происходящем. В тяжёлых случаях он теряет сознание, возможны судороги. Дальше может развиться гипогликемическая кома. Без срочной медицинской помощи она способна закончиться смертью.

Что делать при приступе

Нужно съесть или выпить 15–20 граммов быстрых углеводов. Подойдёт любой из вариантов: сахар (лучше размешать в воде), гель с глюкозой, фруктовый сок, лимонад с сахаром, мёд или варенье.

Когда уровень глюкозы придёт в норму, нужно полноценно поесть. Так восстановятся запасы гликогена и приступ не вернётся.

Если человек без сознания, не пытайтесь дать ему еду или питьё. Сразу вызывайте скорую помощь.

Эта инструкция занимает полминуты чтения, а пригодиться может в любой день.