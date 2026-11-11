Три электроподстанции вынесены за ночь на Украине

Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу предприятий военной промышленности. Об этом сообщили в военном ведомстве утром 11 ноября.

По информации министерства, в течение ночи поражены три электроподстанции:

в Кривом Роге Днепропетровской области — подстанция напряжением 330 кВ;

в населённом пункте Маяки Одесской области — подстанция 110 кВ;

в Усатово Одесской области — подстанция 330 кВ.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. По версии Минобороны, судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.

В ведомстве уточнили, что удары беспилотниками направлены на энергетические объекты, связанные с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса, а также морские суда с военными и грузами двойного назначения, используемыми в интересах ВСУ.