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Политика

Три электроподстанции вынесены за ночь на Украине

Автор Алексей Самохин

Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу предприятий военной промышленности. Об этом сообщили в военном ведомстве утром 11 ноября.

По информации министерства, в течение ночи поражены три электроподстанции:

  • в Кривом Роге Днепропетровской области — подстанция напряжением 330 кВ;
  • в населённом пункте Маяки Одесской области — подстанция 110 кВ;
  • в Усатово Одесской области — подстанция 330 кВ.

Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. По версии Минобороны, судно перевозило вооружение и военное имущество для ВСУ.

В ведомстве уточнили, что удары беспилотниками направлены на энергетические объекты, связанные с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса, а также морские суда с военными и грузами двойного назначения, используемыми в интересах ВСУ.

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