Три тысячи свободных мест и возврат билетов: что происходит перед концертом Киркорова в Ярославле 

Жители Ярославля стали возвращать билеты на концерт Филиппа Киркорова после скандального выступления артиста в Тюмени. За две недели до шоу свободными остаются около трех тысяч мест из семи тысяч. Об этом сообщает Mash.

Концерт в Ярославле запланирован на 27 ноября. По словам сотрудников билетных касс, только за один день зрители вернули более десяти билетов.

Причиной недовольства стало выступление Киркорова в Тюмени 9 ноября. Зрители жаловались на странное поведение артиста: по их словам, певец шатался на сцене, засыпал на ходу и выглядел неадекватно. Позднее стало известно, что певец выступал с высокой температурой.

В Тюмени 11 ноября должно состояться второе шоу исполнителя. Зрители, которые передумали посещать концерт, уже не смогут получить деньги обратно. По правилам площадки возврат возможен не позднее чем за три дня до выступления.

Концерт Киркорова в Ярославле просили отменить еще до скандала

У артиста возникли сложности с предстоящим выступлением в Ярославле и до истории в Тюмени. Представители ветеранской организации десантников обращались к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт.

Поводом стал эпизод 2020 года, когда Киркоров появился на публике в тельняшке и синем берете ВДВ. Ветераны расценили это как неуважение к символам воздушно-десантных войск и памяти погибших военнослужащих.

После тюменского концерта противники выступления в Ярославле заявили, что число их сторонников увеличивается.