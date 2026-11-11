Смоленская область подверглась массированной атаке ВСУ, есть погибшие

При массированном налете украинских беспилотников на Смоленскую область погибли мирные жители, сообщил глава региона Василий Анохин на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что под удар попал в том числе город Ярцево.

«Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару. Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — написал он.

Анохин отметил, что во время тушения пожара спасатели МЧС эвакуировали местных жителей. Из опасной зоны были спасены десять человек. Для пострадавших организовали временный пункт проживания. После проверки состояния здания решат, можно ли людям вернуться в свои квартиры.

Глава региона добавил, что силы ПВО уничтожили 37 вражеских беспилотников. Он призвал смолян быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении обломков БПЛА следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру экстренных служб 112.