Уход за пожилыми людьми принесет пенсионные баллы: что изменится с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года изменится порядок учета периодов ухода за пожилыми людьми старше 80 лет, инвалидами I группы и детьми-инвалидами при назначении страховой пенсии. Чтобы получить пенсионный стаж и баллы, ухаживающему человеку потребуется обратиться в Социальный фонд России с заявлением. Проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 27 ноября.

Как оформить уход и получить пенсионный стаж

По новым правилам трудоспособные граждане смогут официально заявлять о начале ухода за пожилыми людьми старше 80 лет, инвалидами I группы и детьми-инвалидами. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Для включения такого периода в страховой стаж необходимо подать заявление в территориальное отделение Социального фонда России. К нему нужно приложить согласие человека, за которым осуществляется уход, с указанием даты его начала.

Если помощь оказывают ребенку-инвалиду или недееспособному гражданину, согласие должен предоставить законный представитель.

Как пояснил депутат, началом периода ухода станет дата подачи заявления. При этом она не может предшествовать дате, указанной в согласии подопечного.

Предусмотрено исключение. Если заявления ухаживающего и подопечного поступят в течение месяца после достижения 80-летнего возраста, установления I группы инвалидности или присвоения ребенку статуса ребенка-инвалида, период ухода смогут засчитать с даты наступления соответствующего события.

По проекту приказа Минтруда Социальному фонду отводится три рабочих дня на внесение информации о начале ухода в единую цифровую платформу в социальной сфере.

Почему заявление придется подавать ежегодно

Оформление ухода не будет бессрочным. Чтобы продолжить учитывать этот период в страховом стаже, ухаживающему человеку придется ежегодно подавать заявление о продлении.

Документы необходимо направлять до истечения 12 месяцев с момента подачи предыдущего заявления. Если помощь подопечному прекратится раньше, в стаж включат только фактическое время ухода.

Решение о продолжительности периода Соцфонд должен принять не позднее трех рабочих дней после окончания 12-месячного срока, получения заявления о продлении или наступления события, завершившего уход. Еще три рабочих дня предусмотрено для размещения сведений на цифровой платформе.

Для периодов ухода, которые приходились на время до 1 января 2027 года, сохранится прежний порядок оформления. Обратиться за их установлением можно будет до 1 января 2028 года.

Сколько пенсионных баллов начисляют за уход

Полный год ухода за пожилым человеком старше 80 лет, инвалидом I группы или ребенком-инвалидом дает один год страхового стажа и 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Как уточнил Алексей Говырин, для такого начисления у человека должны быть периоды работы или иной деятельности, включаемой в страховой стаж, до или после ухода.

Пенсионные коэффициенты учитывают при расчете размера страховой пенсии. Чем больше баллов накоплено за трудовую деятельность и другие предусмотренные законом периоды, тем выше потенциальная выплата.

Какие периоды засчитывают в страховой стаж

Страховой стаж складывается не только из официальной работы. Закон предусматривает так называемые нестраховые периоды, за которые гражданам тоже начисляют стаж и пенсионные коэффициенты.

В их число входят:

срочная служба в армии;

отпуск по уходу за ребенком до полутора лет;

период официальной регистрации в службе занятости в качестве безработного;

уход за инвалидом I группы;

уход за ребенком-инвалидом;

уход за гражданином старше 80 лет.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Кроме того, нужно достичь установленного пенсионного возраста.

Новый порядок призван закрепить процедуру подтверждения ухода за пожилыми людьми и другими нуждающимися в помощи гражданами. При этом рассчитывать на автоматическое включение таких периодов в стаж не стоит: для их оформления потребуется заявление в Социальный фонд.