Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Новости России

В Ленинградской области сбили 146 беспилотников, в порту Усть-Луги возник пожар

Автор Алексей Самохин

Над территорией Ленинградской области сбили 146 беспилотных летательных аппаратов. Боевая работа продолжалась утром 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в 05:36.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников произошло попадание в портовой зоне Усть-Луги. Там начался пожар. К его тушению приступили необходимые силы и средства.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. 

Губернатор уточнил, что информация о последствиях атаки продолжает поступать.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img