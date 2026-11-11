В Ленинградской области сбили 146 беспилотников, в порту Усть-Луги возник пожар

Над территорией Ленинградской области сбили 146 беспилотных летательных аппаратов. Боевая работа продолжалась утром 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в 05:36.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников произошло попадание в портовой зоне Усть-Луги. Там начался пожар. К его тушению приступили необходимые силы и средства.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях атаки продолжает поступать.