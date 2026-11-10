Продюсер Дворцов связал гибель Сергея Соседова с порчей

Продюсер Сергей Дворцов выдвинул необычную версию гибели известного музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, предположив, что смерть артиста могла быть связана с магическим воздействием. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru, комментируя недавно обнародованные кадры с камер видеонаблюдения.

По словам Дворцова, он допускает так называемую «третью версию» трагедии, отличную от несчастного случая или прямого физического нападения.

«Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде», — цитирует продюсера издание.

Свои выводы Дворцов обосновал видеозаписями, которые ранее показал в своем шоу Андрей Малахов. На кадрах видно, как 58-летний Соседов медленно и с видимым трудом поднимается по лестнице, держась за перила, после чего теряет равновесие и падает.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября 2026 года в городе Нерюнгри. Сергей Соседов прибыл туда в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». В гостинице он упал с лестницы, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь известному критику не удалось.

Обстоятельства падения сразу вызвали вопросы у окружения артиста. Родственники добивались доступа к записям с камер наблюдения, а племянник Соседова, Олег Казанцев, отправился в Якутию вместе со съемочной группой Андрея Малахова для самостоятельного изучения ситуации на месте.

Однако близкие критика склоняются к более прозаичному и трагичному объяснению. Мать журналиста, Антонина Соседова, категорически отвергает версии о возможном преступлении или мистическом вмешательстве. По ее убеждению, сын погиб в результате несчастного случая. Женщина предполагает, что перед падением у Сергея могло резко снизиться артериальное давление, из-за чего он потерял сознание и не смог удержаться на ногах.