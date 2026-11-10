Россиянка попала в больницу на Бали после погони за красивым кадром

Россиянка оказалась в больнице с серьёзной инфекцией после того, как натёрла мозоль, пытаясь забраться на пальму на Бали ради эффектных фотографий для социальных сетей.

По информации канала SHOT, инцидент произошёл в первый же день отпуска. Заметив живописную пальму на пляже, туристка решила забраться на неё, чтобы сделать несколько эстетичных кадров. В процессе она натёрла мозоль на руке, но в первые два дня почти не обращала на неё внимания.

Ситуация резко ухудшилась на третий день: жидкость в пузыре пожелтела, кожа вокруг покраснела, а рука начала сильно болеть. Поняв серьёзность ситуации, девушка немедленно обратилась в страховую компанию.

Страховая компания оперативно направила туристку в местную больницу, где врачи приняли решение вскрыть воспалившийся пузырь. Рану тщательно промыли, сделали укол для защиты от столбняка и назначили курс антибиотиков и других препаратов. Домой пациентка ушла с целым набором лекарств и строгими рекомендациями по уходу за раной.