В Рязанской области за неделю ОРВИ заболели почти 4300 человек

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало данные мониторинга заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За неделю со 2 по 8 ноября 2026 года за медицинской помощью с симптомами простуды обратились 4295 человек.

Основная доля заболевших (76,3%) приходится на жителей областного центра. Лабораторный мониторинг показал, что в настоящее время в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Что касается коронавирусной инфекции, за отчетную неделю в области зарегистрирован один случай COVID-19.

Ведомство напоминает, что самой надежной защитой от гриппа является ежегодная вакцинация. Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому состав вакцин обновляется каждый год с учетом циркулирующих штаммов.

Оптимальное время для прививки — период с сентября по ноябрь. Это позволяет организму сформировать стойкий иммунитет как раз к моменту традиционного зимнего подъема заболеваемости.