Астролог объяснил, зачем Буданов мог надеть фенечки на переговоры в Абу-Даби

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* мог надеть фенечки на переговоры в Абу-Даби, чтобы усилить интуицию и способности к манипуляциям. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал астролог и таролог Борис Зак.

По мнению эксперта, браслеты могут выполнять роль оберега от чужого влияния. Кроме того, они якобы помогают владельцу лучше понимать собеседников, замечать обман и скрытые мотивы.

Зак связал предполагаемый эффект украшений с астрологическими факторами. В частности, он обратил внимание на ретроградный Меркурий в Скорпионе, который усиливает проницательность и ораторские способности.

«Фенечки в контексте текущей ситуации, скорее всего, усиливают энергию понимания, то есть считывания других людей, распознавания лжи, и усиливают его речевую энергию для того, чтобы повысить его возможности к манипуляциям другими людьми через слово», — пояснил астролог.

Эксперт отметил, что транзитный ретроградный Меркурий в карте дня находится в соединении с натальным Плутоном Буданова. По его мнению, такое положение дополнительно усиливает способность политика распознавать обман и воздействовать на окружающих с помощью речи.

Ранее во время переговоров в Абу-Даби на руке Буданова* заметили браслеты, похожие на те, которые носил его предшественник Андрей Ермак. Украинские СМИ сообщали, что Ермак использовал фенечки, снятые с умерших людей.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.