Скончался заслуженный тренер России по футболу Олег Лапшин

На 90-м году жизни скончался заслуженный тренер России Олег Лапшин. Он посвятил десятилетия развитию футбола в стране, став ключевой фигурой в подготовке молодых талантов и фактическим основоположником профессионального женского футбола в России.

Значительная и наиболее плодотворная часть тренерского пути Олега Борисовича была неразрывно связана с московской Футбольной школой молодёжи (ФШМ). Именно здесь, на тренировочных полях, он закладывал фундамент для будущих громких побед. Среди его воспитанников — будущие чемпионы Европы Виктор Круглов и Сергей Петренко, чьи имена навсегда вписаны в историю советского и российского спорта. С 1999 по 2007 год Лапшин успешно возглавлял команду «ФШМ-Торпедо».

С 1988 по 1994 год Олег Борисович возглавлял женские сборные команды СССР и России, формируя первый профессиональный подход к тренировочному процессу и международным выступлениям. Впоследствии он занял пост президента Ассоциации женского футбола России, продолжая отстаивать интересы и развитие этого вида спорта на высшем административном уровне.

Авторитет Олега Лапшина признавался не только на родине. Благодаря его многолетнему вкладу в развитие игры он входил в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), а также работал в профильных комитетах ФИФА и УЕФА.

Московская федерация футбола выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и многочисленным воспитанникам Олега Лапшина.

Информация о дате, времени и месте церемонии прощания с легендарным тренером будет сообщена дополнительно.