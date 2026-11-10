В Рязанской области упразднят четыре населенных пункта

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 10 ноября, было принято решение об изменении административно-территориального деления Рязанской области. Власти региона приняли решение упразднить несколько населенных пунктов.

Изменения коснутся двух муниципальных образований. В Захаровском округе планируют упразднить деревни Кресты и Хлевное. В Ряжском округе ликвидируют поселки Новый Мир и Лесничества Шувалова.

Ключевым основанием для упразднения стало полное отсутствие на указанных территориях постоянного населения, а также объектов частной собственности. Фактически эти места опустели десятилетия назад, однако формально продолжали числиться в государственных реестрах и на официальных картах.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя повестку заседания, отметил, что наведение порядка в этой сфере — давно назревшая необходимость.