В Рязанской области упразднят четыре населенных пункта

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 10 ноября, было принято решение об изменении административно-территориального деления Рязанской области. Власти региона приняли решение упразднить несколько населенных пунктов.
Изменения коснутся двух муниципальных образований. В Захаровском округе планируют упразднить деревни Кресты и Хлевное. В Ряжском округе ликвидируют поселки Новый Мир и Лесничества Шувалова.
Ключевым основанием для упразднения стало полное отсутствие на указанных территориях постоянного населения, а также объектов частной собственности. Фактически эти места опустели десятилетия назад, однако формально продолжали числиться в государственных реестрах и на официальных картах.
Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя повестку заседания, отметил, что наведение порядка в этой сфере — давно назревшая необходимость.
«Не раз уже говорили… Это большая работа, многое предстоит сделать, потому что этим никто не занимался. Есть населенные пункты, которые уже десятилетия не существуют, но на карте отмечены», — подчеркнул глава региона.