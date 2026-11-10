В Рязани ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нина Климова

В Рязани скончалась ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Нина Петровна Климова. Ей был 101 год. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким направил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В телеграмме губернатор отметил, что знакомство с Ниной Петровной стало для него честью.

«Нина Петровна была удивительной женщиной, сильной, смелой и целеустремленной. Ее жизненный путь, вклад в Великую Победу и развитие родного края заслуживают глубокого уважения. Для многих поколений рязанцев она стала примером мужества, стойкости и любви к Родине. В памяти всех, кто ее знал, Нина Петровна останется добрым, отзывчивым и неравнодушным человеком», — говорится в обращении Павла Малкова.

Нина Климова родилась 22 января 1925 года в Рязани. Ее юность пришлась на самые тяжелые годы войны. Еще подростком она помогала фронту: рыла окопы, изготавливала снегоступы для солдат.

В 1943 году, когда ей было всего восемнадцать, вступила в партизанский отряд. Служила радисткой. После войны Нина Климова работала в органах государственной безопасности. Вернувшись в родную Рязань, трудилась на заводе «Красное Знамя».

За боевые заслуги Нина Климова была награждена медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, а также юбилейными медалями.