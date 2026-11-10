В Рязани на пяти улицах до 23:00 отключили воду

Специалисты МУП «Водоканал города Рязани» проводят аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Магистральной и Медицинской. Бригады предприятия устраняют повреждение на магистральном водопроводе диаметром 300 мм.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, ремонт осложняется особенностями расположения поврежденного участка. Рядом с ним проходят другие инженерные коммуникации, что требует от коммунальщиков повышенной осторожности и точности при проведении земляных и монтажных работ.

В связи с проведением работ в данном районе и на прилегающих улицах возможно временное снижение давления воды. Без воды остались жители по следующим адресам:

ул.К.Маркса 1/6, 2/7, 3, 3 корп. 3 (МБДОУ Детский сад №104), 3 корп.1, 4, 4 корп. 1 (МБОУ Школа №46),5(баня), 6, 6 корп. 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»);

ул.Магистральная 2, 2 корп.1, 3, 4, 4 корп.1, 5, 8, 8 корп.1;

ул.Медицинская 5, 5 корп.1;

ул.Станкозаводская 1/1, 2, 2 корп. 2 (МБДОУ Детский сад №104), 2 корп.1, 3;

ул.Энгельса 2/4, 4, 4 корп. 1 (МБДОУ Детский сад №89), 6, 8, 10/7, 12/8, 14, 16, 18, 20

Ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ — 23:00 сегодняшнего дня. После завершения ремонта подача воды будет восстановлена в полном объеме.