В Минтрансе объяснили почему дорогу от нового моста ведут через села

Рязанские автомобилисты выражают серьезную обеспокоенность ростом заторов в районе улицы Большой и опасаются транспортного коллапса после запуска движения от нового моста через Дядьково и Шереметьево. В региональном Министерстве транспорта ответили на критику водителей и объяснили, почему трассу прокладывают через населенные пункты, а не в обход них.

«Дорогу от моста в Рязань ведут через населенные пункты… Уже сейчас пробки… Легко представить, какие пробки будут, когда пустят дорогу по селам: восемь светофоров никто не отменял», — делятся своими опасениями автомобилисты в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Главный вопрос, который волнует рязанцев: почему проектировщики направляют мощный транспортный поток прямо через жилые улицы Дядьково и Шереметьево, а не за их пределами.

В Министерстве транспорта Рязанской области прокомментировали ситуацию. По словам представителей ведомства, ключевым фактором стал статус самого сооружения и логистическая необходимость.

«Поскольку новый мост является региональным объектом, в первую очередь необходимо обеспечить его примыкание к существующей дорожной сети», — пояснили в Минтрансе.

Согласно Распоряжению Правительства Рязанской области от 7 сентября 2026 года № 609-р, предварительная стоимость реконструкции трех участков, а именно ул. Большой, Центральной в Дядьково и порядка 3 км дороги на Спасск, составляет чуть более 9 млрд рублей.

В ведомстве подчеркнули, что строительство абсолютно новой дороги значительно превысит эту сумму, поэтому сейчас усилия и ресурсы региона направлены именно на расширение и модернизацию текущего полотна для повышения его пропускной способности.