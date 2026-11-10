Семь рязанцев получили звание «Мастер спорта России»

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2026 года № 372-нг семи спортсменам из Рязанской области присвоено почетное звание «Мастер спорта России». Об этом сообщает региональный Минспорт.

Особого внимания заслуживают рязанцы, занимавшиеся восточным боевым единоборством, где звания Мастера спорта удостоены сразу четыре представительницы области: Дарья Звонова, Мария Тетервина, Варвара Чутчева, Карина Ягодкина.

В дзюдо звания Мастера спорта удостоены два спортсмена: Данила Мамедов и Дмитрий Новиков.

В спортивной борьбе звание присвоено Матвею Багдасарову.