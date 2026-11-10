Александра Трусова прилетела в США для участия в этапе Гран-при

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) вместе с сыном прибыла в Соединенные Штаты для участия в этапе Гран-при. О своем насыщенном графике и деталях путешествия спортсменка рассказала в социальных сетях.

После успешного выступления на этапе Гран-при в Китае фигуристка отправилась на автомобиле до Гонконга, откуда вылетела в США.

«В аэропорту находились часа три и вылетели. Одиннадцать с половиной часов летели. Сейчас выйдем, всех пройдем и поедем селиться в отель, в котором будем жить эту неделю. С завтрашнего дня у меня тут сборы двухдневные, потом начинаются официальные тренировки и соревнования», — поделилась Александра.

По сумме двух прокатов на этапе Гран-при Китая Трусова набрала 221,27 балла, исполнив четверной лутц в произвольной программе, и завоевала серебро. Победительницей того этапа стала представительница Японии Моне Тиба (224,48 балла), а замкнула тройку сильнейших Ли Ха Ин из Южной Кореи (210,79).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с сезона-2026/27. Российские атлеты получили возможность выступать в нейтральном статусе. Это решение касается всех видов спорта, входящих в ISU: фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Спортсмены могут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.