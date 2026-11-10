В Госдуме оценили влияние нового МРОТ на доходы россиян в 2027 году

С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить до 28 935 рублей. Это изменение не только напрямую затронет получателей «минималки», но и запустит механизм пересмотра зарплат для гораздо более широкого круга сотрудников. О том, как именно это сработает, изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Согласно законопроекту № 619-9, который Госдума уже приняла в первом чтении 29 октября, федеральный МРОТ вырастет с нынешних 27 093 рублей (в 2026 году) до 28 935 рублей. Сумма прибавки 1 842 рубля, процент индексации 6,8%. Это повышение в обязательном порядке коснется всех сотрудников, которые полностью отрабатывают норму рабочего времени, но чей текущий доход ниже новой планки.

Как отметила Светлана Бессараб, изменения в структуре заработных плат затронут почти 5 миллионов работающих россиян — как непосредственно, так и опосредованно. Дело в том, что повышение МРОТ вынуждает работодателей пересматривать всю внутреннюю тарифную сетку предприятия.

Если зарплата низкоквалифицированного сотрудника вырастет до нового МРОТ, она может опасно приблизиться к доходу специалиста с более высокой квалификацией и большей ответственностью. Чтобы сохранить справедливость и мотивацию, компании придется пропорционально поднять оклады и более опытным работникам.

«Дифференциация между тарифными разрядами должна быть объективно понятной. Люди должны понимать, что за разный труд и разную квалификацию они получают различные доходы. Не может работник низкой квалификации и высокой квалификации получать равные заработные платы», — подчеркнула Бессараб.

Важно понимать: автоматического повышения зарплат на 6,8% для всех работающих россиян не предусмотрено. Если доход сотрудника уже превышает новый порог в 28 935 рублей, его дальнейший рост зависит исключительно от внутренней политики компании, условий трудового договора и финансовых возможностей работодателя.