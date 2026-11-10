Назван самый неудачный день для всех россиян

Исследование компании «Росгосстрах» раскрыло любопытную закономерность в распределении несчастных случаев среди россиян в течение недели. Проанализировав статистику обращений за последние два года, аналитики выяснили, какой день считается самым «неудачным», а какой — наиболее безопасным. Результаты публикует «Газета.Ru».

По общему количеству несчастных случаев безоговорочным лидером стал понедельник. На него пришлось 15,3% всех травм за два последних года — больше, чем на любой другой день недели. Однако аналитики обратили внимание на важный нюанс: если учитывать не только абсолютные цифры, но и количество календарных дней, картина меняется.

В среднем по субботам и воскресеньям фиксировалось около 44 случаев в день, тогда как для будней этот показатель составлял примерно 42. Таким образом, в пересчете на один день частота обращений в выходные была почти на 5% выше, чем в будни.

Аналитики компании объясняют эту закономерность довольно просто. В свободное от работы время люди больше занимаются домашними делами, гуляют, путешествуют, занимаются спортом и проводят время с семьей. Повышенная активность неизбежно ведет к повышенному риску травм — от ушибов во время ремонта до растяжений на прогулке.

После понедельника по числу обращений идут: суббота — 14,8%, воскресенье — 14,7%, пятница — 14,2%, вторник и среда — по 13,7%, четверг — 13,6% (самый спокойный день недели). Разница между днями, как отмечают аналитики, не слишком велика, но определенные закономерности все же прослеживаются.

Интересно, что в каждом регионе можно выделить свои «неудачные» дни. В исследовании были рассмотрены обращения из пяти регионов, где люди травмировались чаще всего. В Кировской области и Удмуртии самым травмоопасным днем оказалось воскресенье. В Башкортостане и Татарстане лидировал понедельник. В Москве чаще всего несчастные случаи происходили в субботу.