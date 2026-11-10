В Рязани впервые прошёл фестиваль современного циркового искусства «Переформа»

В Рязанском Дворце молодёжи при поддержке Управления культуры города Рязани состоялся первый фестиваль современного циркового искусства «Переформа». Участниками мероприятия стали 187 артистов из 11 городов России — Челябинска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Нижнего Тагила, Москвы, Конаково, Серпухова, Домодедово, Арзамаса, Воронежа и Рязани. Об этом сообщает администрация города.

«Переформа» задуман как пространство, где цирк продолжает развиваться и искать новые формы. Цель фестиваля — развитие и популяризация циркового искусства.

Организатором выступила команда Современной школы движения «Generation X Team». В состав жюри вошли видные деятели циркового искусства.

По итогам конкурсной программы Гран-при получили:

Лучший сольный номер — «Сирена», цирковая студия «Овация» (Москва);

Лучший групповой номер — «Кубик рубик», цирковая студия «Ровесник на Неве» (Санкт-Петербург);

Лучшая режиссёрская работа — «Сказки на ночь», цирковое отделение школы движения Generation X Team (Рязань).

Награды победителям вручил начальник Управления культуры города Рязани Дмитрий Никифоров.