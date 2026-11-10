В Рязани отремонтируют разбитые дороги на четырех улицах

Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение в пользу автомобилистов и пешеходов, обязав Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких проблемных участках. Поводом для судебного разбирательства стали нарушения нормативных требований к состоянию автомобильных дорог.

В ходе прокурорских надзорных мероприятий было установлено, что на улицах Ленинского Комсомола, Октябрьский городок, Осипенко и в 1-м Вокзальном проезде образовались многочисленные выбоины на проезжей части. Экспертиза показала, что размеры этих повреждений превышают предельно допустимые стандарты.

Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокуратуры в суд с иском. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Согласно решению, Управлению дорожного хозяйства и транспорта предписано устранить все выявленные дефекты в установленный срок для добровольного исполнения судебного акта.