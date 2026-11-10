Рязанский предприниматель подозревается в неуплате налогов на 7 млн рублей

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом 10 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина занимался грузовыми перевозками и с января 2022 года по декабрь 2024-го вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Речь идет о фиктивных сделках по приобретению товаров, работ и услуг у нескольких контрагентов.

Как установили следователи, указанные компании в действительности не поставляли товары и не оказывали заявленные услуги. Однако предприниматель использовал документы о таких сделках, чтобы незаконно учитывать налоговые вычеты и расходы.

В результате, по предварительным данным следствия, бюджет недополучил около 7 млн рублей НДС.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере).

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства. В рамках расследования они намерены принять меры для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России.