Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 11 ноября

11 ноября в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

Ветер юго-западный и южный, 4–9 м/с. Ночью температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, днём потеплеет до +1…+6 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов области сохраняется вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий муниципального уровня. Среди возможных последствий — повреждение линий электропередач и связи, нарушения транспортного сообщения, рост числа ДТП, падение деревьев и рекламных конструкций.

Кроме того, возможны повреждения кровли зданий и аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения населения.