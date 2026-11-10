Павел Малков подвел итоги заседания Совета первичных отделений в Рыбновском округе

В Рязанской области 643 первичных отделения «Единой России» стали обладателями грантов на реализацию своих инициатив, из них 584 проекта уже успешно воплощены в жизнь. Об этом сообщил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии Павел Малков по итогам прошедшего накануне в Рыбновском округе заседания Совета первичных отделений.

Как отметил глава региона, ключевыми направлениями поддержанных инициатив стали благоустройство территорий, проведение культурных мероприятий и помощь участникам специальной военной операции. В частности, в селе Алешня Рыбновского округа благодаря активистам появилась оборудованная волейбольная площадка, а в Скопинском округе первичное отделение «Казинское» благоустроило территорию у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Павел Малков подчеркнул, что в дальнейших планах — развитие наставничества и волонтерства, а также создание условий для обмена опытом между активистами.