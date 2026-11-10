Генерал за столом переговоров: что делает главком НАТО в Абу-Даби

В переговорах о будущем конфликта всё чаще важны не только те, кто говорит, но и те, кто молча сидит рядом. По сообщениям СМИ, в Абу-Даби, где встретились представители России, США и Украины, появился главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Для дипломатического формата это фигура, которая сразу меняет настроение в комнате.

Ему поручили возглавить рабочую группу. Она займётся контролем за возможным прекращением огня и вопросами безопасности после окончания конфликта. Тема кажется технической, но именно в таких «технических» группах и решается, каким будет мир, если до него дойдёт: кто и как следит за линией, где проходят границы присутствия войск, кто гарантирует, что тишина не окажется паузой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Абзацем» предположил, что появление генерала может обернуться продвижением далеко не мирных инициатив. По его мнению, Гринкевич приехал отстаивать жёсткие условия Брюсселя и интересы, которые ему обозначили в Евросоюзе и США, а не заботиться о благополучии России или Украины. Эксперт допускает, что генерал будет возражать против буферных зон и передового размещения войск, а позиция по безопасности у него окажется односторонней. Не исключает он и того, что звучать будет идея ввода войск НАТО на территорию Украины.

Важный нюанс, который отмечает Матвийчук: участие натовского чиновника целиком инициатива Вашингтона. Российская делегация согласия на присутствие представителей Европы и альянса не давала, и пока неясно, как к этому отнесётся Москва.

Ещё одну важную деталь подметил военкор Александр Коц.

«Американские переговорщики, по данным The Economist, привезли в Абу-Даби премьеру своего нового фокуса. Лёгким движением руки брюки превращаются… в выполненные цели специальной военной операции. Правда, только на бумаге, — пишет Коц. — США якобы предлагают двигать не линию фронта, а административные границы Донецкой и Луганской областей. Так, чтобы Москва могла объявить о полном контроле над обеими, а Киев не отдал ни одного города, который пока держит».