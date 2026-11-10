РГУ имени С.А. Есенина подвел итоги международного диалога «Молодёжь против фашизма»

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина завершается Международный диалог «Молодёжь против фашизма», проходивший 27–29 октября. Форум объединил более 300 участников из России и зарубежных государств — стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Венесуэлы, Аргентины, Италии и Марокко. Работа велась в очном и онлайн-форматах.

Торжественное открытие состоялось 28 октября в формате пленарной сессии под девизом «Многополярный мир против фашизма. Диалог государств. Диалог поколений». С приветственным словом к участникам обратился ректор вуза Дмитрий Боков, подчеркнувший актуальность такого диалога:

«Станьте в будущем настоящими амбассадорами правды. Это самое главное, за неё нам с вами приходится бороться».

Перед студентами выступили российские и зарубежные эксперты. Их сообщения были посвящены необходимости выработки новых методов противодействия фашистской идеологии и попыткам переписывания истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 1941–1945 годов.

Директор по политическим вопросам Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (Боливия) Хавьер Джонатан Салазар Сагатис отметил:

«Борьба с фашизмом — это не только история. Идеи ненависти, превосходства одних над другими возвращаются с новыми символами и на новых платформах. Наша задача — вовремя их распознавать: проверять, прежде чем делиться, спрашивать себя, кому выгодно каждое сообщение, которое вызывает у нас возмущение, и не позволять другим решать за нас».

В программу пленарной сессии вошли вокальные номера участников Международного фестиваля «Есенинская весна» — хора мальчиков «Славия» под руководством Алёны Коробковой и Марины Рощиной.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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