T2 усилил сеть в Дядькове, Солотче и вдоль трех автотрасс в регионе

Инженеры оператора завершили очередной этап работ по развитию сети в Рязанской области. В результате качество связи T2 улучшилось в крупных жилых комплексах села Дядьково и поселка Солотча, а также вдоль автотрасс Р-132, Р-22 и «Павелец — Хворощевка».

В Рязани технические специалисты T2 усилили сеть в двух локациях. В селе Дядьково — на территории густонаселенных жилых комплексов «Бульвар Оптимистов», «Шереметьевский квартал» и «Правый берег». В Солотче — вдоль улицы Мещерской, где расположены прогулочные зоны, кафе и два жилых комплекса — «Мещера» и «Мещерский».

Кроме того, покрытие сети улучшилось на трех автотрассах. На участке Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском и Клепиковском районах, включая деревню Высоковские Дворики и села Ершово и Иваково. На Р-22 «Каспий» — в Ряжском районе и в районе села Большое Самарино. На трассе «Павелец — Хворощевка» — в Скопинском районе и поселке Павелец. В пути и во время остановок в населенных пунктах абоненты могут пользоваться навигацией, социальными сетями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«Мы продолжаем развивать сеть в тех местах, где быстро растет активность абонентов. В Дядькове благодаря проведенным работам стабильная связь стала доступна еще двум тысячам жителей. В Солотче улучшилось качество сигнала на территории прогулочных зона, кафе и жилых комплексов. Важно отметить, что Солотча — курортный поселок, который привлекает как жителей Рязани, так и туристов из других регионов. По данным нашей сети, сюда приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Липецка, Ярославля, Тулы и Калуги. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству связи на дорогах, ведущих к популярным местам отдыха. Этой осенью улучшили покрытие сразу на трех востребованных автотрассах, чтобы жители и гости региона могли оставаться на связи в поездках».