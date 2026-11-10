Выставка икон и драгоценных окладов открывается в Рязани

12 ноября в 16:00 в Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина открывается выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Выставка из фондов Рязанского художественного музея была задумана как проект, посвященный образу Богородицы в русском и европейском изобразительном искусстве. Однако, рассматривая богородичные иконы XVII–XIX вв., трудно не заметить то особое внимание к декоративным эффектам, которым отмечено искусство позднего Средневековья и Синодального периода. Обилие орнаментов, дробное, почти каллиграфическое письмо, введение золотопробельной техники и особая роль драгоценного оклада создают ясный, узнаваемый образ. Его символическое значение не растворяется в драгоценном обрамлении, но, напротив, выявляется с ясностью, характерной времени.

Ценность служения Богу, дары Святого Духа и сам драгоценный дар Спасения отражены в материалах, использованных художниками для создания сакрального образа. Светоносная темперная живопись, декоративные материалы: жемчуг, полудрагоценные и поделочные камни иконных окладов, эмали металлопластики, золото и серебро в оформлении богослужебных Евангелий; строгая резцовая гравюра на металле и тонкий офорт – техники, в основе своей содержащие деликатное отношение к материалу – вот арсенал художественных решений, использованных мастерами религиозного искусства в качестве метафоры нетленного божественного света.

Эти решения распространяются не только на храмовое искусство, но, выходя за его пределы, освящают и наполняют духовным смыслом бытовую жизнь человека. В повседневном обиходе трудно провести границу между вещами необходимыми и декоративными. Так, чаша и кувшин для умывания со сценами из книги пророка Ионы становятся напоминанием о крестной жертве Спасителя, а украшенная драгоценной ризой икона Богородицы в домашнем иконостасе – необходимый предмет для ежедневной молитвы, без которой невозможно представить повседневную рутину религиозного человека. В этом смысле изобразительное искусство со всем разнообразием техник и материалов становится универсальным языком ежедневного освящения жизни.

Декоративному оформлению драгоценных идей и посвящена эта выставка. Ее экспозицию составляют более двадцати произведений искусства из собрания музея, среди которых иконы и драгоценные оклады XVIII – XIX вв., предметы церковного обихода, а также графические произведения. Особое место среди представленных на выставке произведений отдано иконе XIX в. «Богоматерь Тихвинская» – этот памятник экспонируется впервые.

Выставка работает с 12 ноября 2026 г. по 17 января 2027 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час., кроме понедельника и первой пятницы месяца; каждый четверг с 12 до 20 час. Тел. для справок (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение: 0+.