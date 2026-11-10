Что нельзя делать 11 ноября, народные приметы на Димитрия и Филиппа

Одиннадцатого ноября на Руси завершали сельские работы. Закатывали последние банки, проверяли запасы, утепляли дома. Праздник называли день святых мучеников Димитрия и Филиппа. Считалось, что с этой поры начинается настоящая подготовка к зиме.

Что можно делать 11 ноября

Заниматься заготовкой продуктов на зиму. Это время подходит для консервирования и хранения урожая. Банки с соленьями и вареньем занимали своё место в погребах.

Устраивать семейные посиделки. День хорош для встреч с близкими и обсуждения планов на зиму. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.

Посещать церковь и молиться за здоровье и благополучие семьи. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Что нельзя делать 11 ноября

Начинались запреты с новых дел. Нельзя начинать новые дела. Этот день не подходит для серьёзных начинаний или перемен в жизни. Всё важное откладывали на другой день.

Ссоры и конфликты в этот день запрещались строго. Стоит стараться сохранить мир и спокойствие в отношениях с окружающими. Любая ссора могла обернуться долгой размолвкой.

Домашние дела требовали завершения. Не оставляйте их неоконченными. Стоит закончить всё, чтобы встретить зиму с чистой совестью. Незаконченная работа, по поверьям, могла притянуть неудачи.

Народные приметы на 11 ноября

Если на Димитрия ветер сильный — зима будет морозной.

Если птицы уже начали мигрировать — зима не за горами.

Увидеть первые снегопады — к удачному и богатому урожаю в следующем году.