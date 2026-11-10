Представители России, США и Украины проводят трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Переговоры начались с приветственного выступления министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

Консультации проходят за закрытыми дверями. По информации источника РИА Новости в переговорной группе, участники обсудят не только украинское урегулирование. Центральной темой встречи станет формирование новой системы безопасности.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, а также руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и его заместитель Сергей Кислица. В делегацию вошли заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Предыдущая встреча в трехстороннем формате состоялась в начале февраля. Нынешние консультации в ОАЭ проходят на фоне обсуждения более широких вопросов международной безопасности.

«Переговоры в Абу-Даби начались по всем канонам Криворожской школы вассальной дипломатии. Прежде чем сесть напротив русских, украинская делегация заглянула к старшим за последними указаниями, — пишет военкор Александр Коц. — Первую встречу провели с Великобританией, Францией, Германией, Италией, НАТО и Еврокомиссией».

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.